Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (12.05.) wurde auf dem Parkplatzgelände eines Einkaufsmarktes in der Tscheulinstraße in Teningen (nahe der Bushaltestelle Elzbrücke), ein in Höhe des Einganges geparkter dunkelfarbener 1er BMW im Heckbereich beschädigt. Inwieweit die Beschädigungen durch Rangieren eines bislang unbekannten Fahrzeuges oder durch einen Einkaufswagen verursacht wurden, ist unklar. Wer diesbezüglich Beobachtungen gemacht hat, möge sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, melden.

PREM

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell