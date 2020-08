Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Jugendliche werfen Gegenstände von Brücke in Neumünster

Neumünster (ots)

Am Samstag (29.08.20) um ca. 21 Uhr konnte die Neumünsteraner Polizei vier weibliche Jugendliche im Alter von 14-15 Jahren festnehmen, die zuvor Gegenstände von einer Brücke auf fahrende Autos geworfen hatten. Gegen 20.40 Uhr war durch einen Verkehrsteilnehmer berichtet worden, dass er auf der B 205 in Fahrtrichtung der A7 kurz Erreichen der Autobahn Personen auf der dortigen Brücke bemerkt hatte, die etwas hinunterwarfen. Zwar überfuhr der Mann einen Gegenstand, der glücklicherweise kein Fahrzeug getroffen hatte, ein Schaden entstand an seinem PKW jedoch nicht. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten an der Örtlichkeit Reste von Maiskolben fest - offensichtlich die genutzten Wurfgeschosse. Im Rahmen der Fahndung nach den Verursachern traf man in Padenstedt unweit der Brücke schließlich auf die Jugendlichen, die die Tat einräumten und später an ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Die strafmündigen Täterinnen müssen sich nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Thorben Strauch

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell