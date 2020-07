Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Tierrettung in Lambrecht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am frühen Morgen des 25.07.2020 wird der Polizei Neustadt durch den Vermieter mitgeteilt, dass in einem gekippten Fenster einer seiner Wohnungen in Lambrecht eine Katze feststecken würde, welche offensichtlich versucht habe, aus ihrem "Zuhause" zu flüchten. Nur unter Hinzuziehung der örtlichen Feuerwehr und gewaltsamen Öffnung des Fensters konnte die offensichtlich schwer verletzte Katze aus ihrem Dilemma befreit und gerettet werden. Die Mieterin der Wohnung konnte während des Einsatzes nicht angetroffen werden, im Haushalt befanden sich weitere Haustiere. Bei dem Einsatz ergaben sich weitere Hinweise auf eine nicht artgerechte Tierhaltung, weshalb das örtlich zuständige Veterinäramt verständigt wurde.

