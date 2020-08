Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200828-1-pdnms Nachtrag zum Raub auf Spielhalle, Rendsburg

Rendsburg/Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen nach dem Raub am 24.08.20 auf eine Spielhalle in Rendsburg konnte der Sachverhalt aufgeklärt werden. Diese ergaben, dass die Tat nur vorgetäuscht war. Der 23jährige Angestellte der Spielhalle, der den Raub angezeigt hatte, hat den Überfall nur erfunden, um einen Gelddiebstahl zu vertuschen. Nach einem erneuten Diebstahl wurde er am 27.08.20 vorläufig festgenommen. Während der Vernehmung hat der Angestellte gestanden, sowohl den Überfall vorgetäuscht als auch die beiden Gelddiebstähle begangenen zu haben. Da keine ausreichenden Haftgründe vorlagen, wurde die Person, nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, entlassen.

