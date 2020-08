POL-NMS: 200827-1-pdnms Flüchtiger Rollerfahrer gestellt, NMS

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster/Im Rahmen der Streife beabsichtigten die Polizeibeamten des 1.Polizeireviers heute um 09.18 Uhr in Neumünster einen Rollerfahrer zu kontrollieren. Doch dieser entzog sich zunächst der Überprüfung. Auf seiner Flucht vor der Polizei überquerte er eine Kreuzung bei Rotlicht, ehe der 29jährige in der Straße Tuchmacherbrücke gestellt werden konnte. Bei der sich anschließenden Kontrolle, bei der ein Urintest durchgeführt wurde, reagierte dieser positiv auf THC. Nicht nur, dass der Neumünsteraner unter dem Einfluss von berauschenden Mittel stand, wurde weiter festgestellt, dass der Roller in der Nacht zuvor entwendet worden war. Der 29 Jahre alte Rollerfahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und nach der Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er muss sich nun strafrechtlich für sein Handeln verantworten.

