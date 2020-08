Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200826-1-pdnms Feuer in Güby

Güby/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Güby/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Seit 12.06 Uhr brennt es in einer Tierheilpraxis mit angrenzendem Reiterhof in Güby. Für die Löscharbeiten des in voller Ausdehnung brennenden Gebäudes wurde die Kreisstraße gesperrt. Nach jetzigen Erkenntnissen konnten alle Tiere gerettet werden und auch die Personen gelangten unverletzt ins Freie. Die Anwohner werden gebeten, aufgrund der starken Rauchentwicklung, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

