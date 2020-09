Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200909-4: Verwandten-Betrüger in Falle gelockt- Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstag (08. September) hat der Enkel eines Seniors einen Betrüger auffliegen lassen und der Polizei übergeben.

Gegen 14:00 Uhr erhielt der Senior (89) einen Anruf seines vermeintlichen Sohnes. Der Anrufer bat den 89-Jährigen darum, Goldmünzen in eine Tüte zu packen und diese an einem Treffpunkt zu übergeben. Er gab vor, das Vermögen für einen Hauskauf zu benötigen. Da der Senior allerdings keinen Sohn hat, ging er von einem Betrug aus und kontaktierte seinen Enkel, der Polizist ist. Gemeinsam lockten sie den Betrüger in eine Falle. Der 89-Jährige stimmte dem geplanten Treffen zu. Am Treffpunkt übergab er dem Anrufer wie vereinbart die gefüllte Tüte. Was der Tatverdächtige jedoch nicht ahnte: Der Senior hatte sie nicht mit Goldmünzen, sondern mit Batterien bestückt. Entsetzt schmiss der Betrüger die Tüte weg und flüchtete in einen nahegelegenen Getränkemarkt. Dort gelang es dem Enkel, ihn bis zum Eintreffen seiner zuvor informierten Kollegen festzuhalten. Die Beamten nahmen den 19-jährigen Betrüger vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. (nh)

