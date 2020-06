Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren, Ulm - Einbrecher unterwegs

Geld, Kreditkarten, Lebensmittel und Schlüssel erbeuteten Unbekannte bei Einbrüchen am Mittwoch in Blaubeuren und Ulm.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, muss der Unbekannte zwischen 19.30 und 21.30 Uhr eine gekippte Balkontür im Mühlweg aufgebrochen haben. So gelangte er in die Blaubeurer Wohnung. Auf seiner Suche nach Wertsachen fand der Dieb nur Lebensmittel vor. Mehr fiel dem Unbekannten nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nicht in die Hände. Mit der Beute ergriff der Einbrecher die Flucht. Im Ulmer Ortsteil Jungingen stieg gegen Mitternacht ein Unbekannter in eine Wohnung in der Fröbelstraße ein. Dort stand eine Terrassentür offen. Neben Bargeld nahm der Einbrecher auch Schlüssel und Kreditkarten mit. Ein Unbekannter nutzte eine Karte bereits zur Bezahlung in einem Ulmer Restaurant. In beiden Fällen ermittelt jetzt die Polizei, die auch die Spuren sicherte. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 0731/1880 melden.

Nicht nur in der sogenannten dunklen Jahreszeit sind Einbrecher unterwegs, so die Erfahrung der Polizei. Und jeder kann etwas tun, um sich vor Einbrüchen zu schützen. Dazu gibt die Polizei folgende Tipps:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Schließen Sie Haustüren immer zweifach ab, auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht: Gekippte Fenster sind von Einbrechern leicht zu öffnen. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck! - Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

