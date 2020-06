Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Sattelzug fährt auf

Ins Krankenhaus musste am Mittwochmorgen eine Frau nach einem Unfall bei Bad Schussenried.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war die 33-Jährige gegen 10 Uhr auf der Landesstraße von Reichenbach in Richtung Steinhausen unterwegs. Sie wollte mit ihrem Ford nach links in Richtung Aichbühl abbiegen. Dass sie dazu verkehrsbedingt halten musste erkannte ein nachfolgender Lastwagenfahrer zu spät. Der 54-Jährige fuhr mit seinem Mercedes auf den Ford auf. Das Auto wurde von der Fahrbahn abgewiesen und kam in einer Wiese zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07371/9380) ermittelt nun gegen den Fahrer des Sattelzuges. Sie schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf knapp 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme leitete die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Hinweis der Polizei: Auffahrunfälle passieren tagtäglich auf deutschen Straßen. Ursachen sind meist ein zu geringer Sicherheitsabstand und Unaufmerksamkeit. Fehler, die sich vermeiden lassen. Die Polizei rät daher: Halten Sie immer genug Abstand zum Vordermann. Sie werden deshalb nicht später an Ihrem Ziel ankommen. Versuchen Sie, jede Ablenkung im Straßenverkehr zu vermeiden, denn jede Unaufmerksamkeit kann schwere Folgen haben. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

