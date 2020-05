Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unbekannte entwenden Werkzeug aus Firmentransporter

Ückeritz (ots)

Heute Morgen (19. Mai 2020, gegen 09.00 Uhr) wurde der Polizei der Aufbruch eines Firmentransporters in Ückeritz gemeldet. Unbekannte Täter haben das Fahrzeug, welches an einem Firmengelände in der Hauptstraße abgestellt war, gewaltsam geöffnet und diverses Werkzeug im Wert von etwa 3.000 Euro entwendet. Die Diebe haben zudem versucht, in eine dort ansässige Werkstatt einzubrechen, was ihnen allerdings nicht gelungen ist.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen im Bereich des genannten Tatortes gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heringsdorf 038378-2790 oder aber jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

