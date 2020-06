Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Strafanzeige trotz getrennter Wege

Am Dienstag waren in Heidenheim zwei Jugendliche mit E-Scootern ohne Zulassung unterwegs.

Gegen 23.40 Uhr führte eine Polizeistreife in der Wilhelmstraße Verkehrskontrollen durch. Zwei Jugendliche fuhren mit E-Scootern an den Polizisten vorbei. Denen fiel auf, dass an den Scootern keine Kennzeichen dran waren, weshalb die Fahrer kontrolliert werden sollten. Die teilten sich auf, weshalb die Polizei zunächst eine 17-Jährige stoppte. Wenig später traf sie noch in der Wilhelmstraße auf einen 16-Jährigen, der zuvor mit der 17-Jährigen unterwegs war. Beide müssen jetzt mit einer Strafanzeige rechnen, weil die Roller nicht versichert waren.

Hinweis der Polizei: Die Versicherung von Kraftfahrzeugen ist immer wichtig. Denn bei einem Unfall können sehr schnell Sach- oder Personenschäden entstehen. Hierbei fallen häufig Reparaturkosten und Arztrechnungen von mehreren Tausend Euro an. Damit der Geschädigte seinen Schaden sicher ersetzt bekommt ist eine Versicherung zwingend notwendig. Dies ist im Pflichtversicherungsgesetz geregelt. Ein Verstoß hiergegen stellt eine Straftat dar und kann im schlimmsten Fall eine Haftstrafe nach sich ziehen. Zudem muss der Verursacher, ohne Versicherungsschutz, mit seinem Privatvermögen für den Schaden aufkommen.

