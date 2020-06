Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen, Salach - Achtung Kontrolle

Am Dienstag kontrollierte die Polizei den Verkehr auf der A8 und in Salach.

Am Dienstag Vormittag nahm die Polizei den Schwerlastverkehr auf der A8 bei Gruibingen ins Visier. Im Rahmen der mehrstündigen Kontrollen entdeckten die Polizisten zahlreiche Verstöße. Ein Sattelzug war mit Gefahrgut beladen. Dessen Fahrer hatte seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Erst nachdem diese ausreichend gesichert war, durfte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen. Zwei Fahrer von Kleintransporter hielten sich nicht an die Lenk- und Ruhezeiten. Bei der Aufzeichnung in einem der Fahrzeuge stellten die Beamten fest, dass der Fahrer bereits seit 13 Stunden am Steuer saß. Er musste eine Zwangspause einlegen. Darüberhinaus befand sich sein Fahrzeug in einem mangelhaften Zustand. Bremsen, Bereifung und Beleuchtung wiesen erhebliche Mängel auf. Die musste er vor einer Weiterfahrt auch noch in Ordnung bringen.

Zwischen 21.30 und 23.30 Uhr kontrollierten Polizisten den Verkehr in Salach. Gegen 23 Uhr stoppten die Beamten auf der alten B10 einen 23-Jährigen mit seinem Mercedes. Schnell hatten die Polizisten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte auch ein Drogentest. Sein Auto musste der Mann stehen lassen und sieht nun einer Anzeige wegen Drogen im Straßenverkehr entgegen. Zwei Autofahrer hatten es kurz nach 22 Uhr besonders eilig. Der 46 Jahre alte VW-Fahrer und ein 33-jähriger Hyundai Lenker fuhren deutlich zu schnell. Bei erlaubten 70 km/h waren sie mit 110 bzw 104 km/h unterwegs. Beide müssen nun mit 120 Euro Bußgeld, 1 Punkt in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

