POL-UL: (BC) Achstetten - Lkw bleibt stecken

Am Dienstag kam ein Laster bei Achstetten von der Fahrbahn ab.

Gegen 11.15 Uhr fuhr der Laster von Stetten in Richtung Achstetten. Ein Traktor kam entgegen. Da die Fahrbahn nicht so breit war, lenkte der 61-Jährige seinen Volvo Truck nach rechts. Als sich die Fahrzeuge passiert hatten, lenkte der Lkw-Fahrer wieder nach links. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben blieben Lkw samt Anhänger stecken. Ein Kranwagen musste angefordert werden, der das Gespann aus seiner Lage befreite. Für die Bergung musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden. Den Schaden an Lkw und Anhänger schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

