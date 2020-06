Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (S) Stuttgart/A8 - Streifenwagen gerät zu weit nach rechts

Leichte Verletzungen erlitt am Dienstag eine 24-Jährige bei einem Unfall bei Stuttgart.

Ulm (ots)

Gegen 23.15 Uhr war eine Polizeistreife auf der linken Spur der A8 in Richtung München unterwegs. Die Polizisten wollten einen vorausfahrenden Autofahrer kontrollieren. Bei einer Verschwenkung der Fahrbahn nach links geriet der 29-jährige Polizist zu weit nach rechts auf die mittlere Spur. Dort war die 24-Jährige mit einem Opel unterwegs. Die Fahrzeuge streiften sich, wodurch das Heck des Opels ausbrach und das Auto gegen eine Betongleitwand schleuderte. Durch den Aufprall erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei aus Mühlhausen (Tel. 07335/96260) ermittelt jetzt gegen 29-Jährigen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 14.000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren zwei der drei Fahrstreifen komplett gesperrt. Zu Behinderungen kam es nicht.

