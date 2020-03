Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-: Einbruch in Imbissladen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Jungbusch (ots)

Auf Hochprozentiges abgesehen hatten es die Täter, die in der Nacht zum Dienstag durch Aufhebeln einer Seitentür in einen Imbissladen in der Beilstraße eindrangen. Außer alkoholischen Getränken wurde nichts weiter entwendet. Hinweise an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel. 0621/12580.

