POL-UL: (UL) Balzheim - Marihuana-Geruch dringt aus Auto

Mutmaßlich unter Drogen baute am Montag bei Balzheim ein 22-Jähriger einen Unfall.

Laut Angaben der Polizei war der Mann gegen 20.15 Uhr von Wain in Richtung Unterbalzheim unterwegs. In einer Rechtskurve kam er mit seinem BMW von der Fahrbahn ab. Er überfuhr ein Schild und einen Leitpfosten, bevor er neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme drang den Beamten Marihuana-Geruch in die Nase. Der Fahrer schien zudem unter der Einwirkung von Drogen zu stehen, weshalb er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe abgeben musste. Der BMW wurde mit einem Schaden von rund 7.000 Euro abgeschleppt. Der 22-Jährige muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Info: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und besonders zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

