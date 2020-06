Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Ohne Gurt und mit Handy

Mehrere Verkehrsteilnehmer musste die Polizei am Montag in der Region beanstanden, nicht nur wegen Gurt und Handy.

Ulm (ots)

(BC) In Biberach waren am Montagmorgen zwei Autofahrer in der Saulgauer Straße unterwegs, die ihr Handy benutzten. Ein weiterer Fahrer hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt.

(GP) In Göppingen war ein VW-Fahrer in der Stuttgarter Straße zu schnell unterwegs. Vier Fahrer stoppte die Polizei in Geislingen, die sich durch das Handy ablenken ließen. Vier weitere Fahrer waren nicht angeschnallt. In Zell unter Aichelberg bedienten ein Ford-Fahrer, eine Mercedes-Fahrerin und ein Volvo-Fahrer das Handy.

(HDH) Zwei Fahrer benutzten das Handy in Giengen an der Brenz. Die stoppte die Polizei in der Planiestraße und in der Memminger Straße. Ein Rollerfahrer durfte in Heidenheim in der Paulinenstraße nicht mehr weiterfahren. An dem Zweirad war zwar ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht, allerdings war dies nur bis 2011 gültig. Den 35-jährigen Fahrer erwartet jetzt eine Strafanzeige.

(UL) Zwischen Amstetten und Schalkstetten war bei erlaubten 80 ein Fahrer mit 106 km/h unterwegs. Bei Dornstadt musste ein ausländischer Kraftfahrer eine Sicherheitsleistung hinterlegen, nachdem ihn eine Polizeistreife mit dem Handy am Steuer ertappt hatte. In Blaustein stoppte die Polizei zwei Fahrer ohne Gurt und vier weitere, die das Handy benutzten. Weitere Gurtmuffel hielt die Polizei in Nellingen (2) und in der Daimlerstraße in Ulm (3) an. Dort waren auch zwei mit dem Handy am Steuer unterwegs. Auch in Ehingen stoppte die Polizei einen Fahrer mit Handy am Steuer und zwischen Ehingen und Schlechtenfeld waren zwei Autofahrer zu schnell unterwegs.

Mit Verkehrskontrollen sorgt die Polizei für die Sicherheit auf den Straßen. Denn die Erfahrung der Polizei zeigt, dass sich durch intensive Kontrollen die Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle reduzieren lassen. Es geht der Polizei nicht darum, Geld einzunehmen, sondern darum, möglichst wenige Verletzte und Getötete auf den Straßen beklagen zu müssen. Die Polizei will, dass alle sicher ankommen.

