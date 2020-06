Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Fahrraddiebstahl misslingt

Am Dienstag versuchte in Biberach ein 12-Jähriger ein Mountainbike zu stehlen.

Ein Mountainbike stand im Bereich des Kreisverkehrs Im Winkel / Mettenberger Straße an einem Baum angeschlossen. Kurz vor 21.30 Uhr versuchte ein 12-Jähriger das Schloss des Rades zu knacken. Dabei verwendete er einen mitgebrachten Bolzenschneider. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und sprach den 12-Jährigen an. Der redete sich wohl raus. Wenige Meter entfernt stand ein Auto mit laufendem Motor. Auch das fiel der Zeugin auf und sie sprach die 19-Jährige Fahrerin auf den 12-Jährigen an. Sie gab sich wohl unwissend. Der 12-Jährige kam zu dem Auto zurück und stieg ein. Danach fuhren beide weg. Das Fahrrad blieb zurück. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die konnte die Beiden kurze Zeit später an ihrer Wohnanschrift antreffen. Gegenüber den Beamten räumte der Bub den versuchten Fahrraddiebstahl ein. Das Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizisten suchen nun nach dem Besitzer des Rades, einem grün-weißen Mountainbike Fully.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.

