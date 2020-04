Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall mit Quad in Gerolstein

Gerolstein (ots)

Ein 20-jähriger Fahrzeugführer eines Quads befährt am 13.04.20, gegen 18:00 Uhr, mit Sozius in Gerolstein, in Höhe der Papenkaule, die dort verlaufende Nebenstraße in Richtung "Unter den Dolomiten" und kommt vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit und tief stehender Sonne in einem Gefälle von der Fahrbahn ab und stößt mit einem Baum zusammen. Durch den heftigen Aufprall überschlägt sich das Quad mehrfach und kommt erst ca. 40m zum Stehen. Der Fahrzeugführer wird schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Der Sozius wird leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Frank Spiegel, POK

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell