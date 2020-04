Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte randalieren in Wanne-Eickel, Bundespolizei sucht Zeugen

Herne Wanne-Eickel (ots)

Bislang Unbekannte sind in den gestrigen Abendstunden (22. April) am Hauptbahnhof Wanne-Eickel zunächst gewaltsam in ein Büro eingedrungen und haben dann vermutlich mit einem Feuerlöscher einen Automaten beschädigt. Die Bundespolizei ermittelt und sucht nun Zeugen.

Die Bundespolizei wurde am gestrigen Abend über Sachbeschädigungen am Hauptbahnhof Wanne-Eickel informiert. Als eine Streife dort eintraf stellten sie fest, dass eine Scheibe eines Büros auf einem Bahnsteig eingeschlagen wurde. Der oder die Täter drangen vermutlich dann in die Räumlichkeiten ein und entwendeten daraus einen Bürostuhl sowie einen Feuerlöscher. Der Feuerlöscher wurde auf dem Bahnsteig anschließend entleert. Mit ebenfalls diesem Feuerlöscher versuchten die Unbekannten, die Scheiben eines Snackautomaten einzuschlagen, was ihnen aufgrund der Sicherungseinrichtungen jedoch misslang. Allerdings wurde das Gerät dabei zerstört.

Die Bundespolizei hat nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und fragt: wer hat am 22. April 2020 gegen etwa 22.10 Uhr die Tat beobachtet oder Personen gesehen, die ggf. dieser Tat zugeordnet werden können? Hinweise bitte unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 an die Bundespolizei oder jede andere Polizeidienststelle.

