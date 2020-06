Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Dreister Ladendieb

Auf teures Parfüm hatte es ein Mann am Dienstag in Ulm abgesehen.

Ulm (ots)

Der junge Mann hielt sich gegen 09.30 Uhr in dem Geschäft in der Ulmer Innenstadt auf. Dort nahm er gleich zwei Parfümflaschen im Wert von über 200 Euro mit. Zeuginnen sprachen den Unbekannten an und forderten ihn auf, die Sachen herauszugeben. Das interessierte den Dieb nicht und er rannte weg. Wenig später versuchte der Mann in einem Imbiss die geklaute Ware zu Geld zu machen. Das Aussehen des Mannes hatten sich die Zeugen gemerkt und der Polizei mitgeteilt. Sie beschrieben den Dieb mit einem Alter von ungefähr 20 - 25 Jahren und schlanker Statur. Zur Tatzeit trug er schwarze Kleidung. Das Gesicht war mit einem schwarzen Mundschutz bedeckt. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (0731/188-3312) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Viele Straftaten können nur mit Hilfe der Bevölkerung aufgeklärt werden. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

++++1058546

Bernd Kurz, Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell