Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200909-3: Motorradfahrer schwer verletzt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Autofahrer übersah am Dienstagabend (09. September) einen Brühler auf seinem Motorrad. Der 81-jährige Erftstädter fuhr gegen 18:30 Uhr auf der Frentzenhofstraße in Richtung Luxemburger Straße. An der Einmündung Luxemburger Straße bog er nach links auf diese in Richtung Erftstadt ab. Er übersah dabei einen 38-jährigen Brühler, der mit seinem Motorrad die Luxemburger Straße aus Richtung Erftstadt kommend befuhr. Der 38-Jährige bremste sein Gefährt voll ab, als er den Wagen wahrnahm. Einen Sturz sowie einen Zusammenstoß zwischen Motorrad und Auto konnte er jedoch nicht verhindern. Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt die Luxemburger Straße befuhren, eilten dem schwer verletzten 38-Jährigen zur Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Universitätsklinik. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (bb)

