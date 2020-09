Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200910-2: Zwei Tresore entwendet - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (09. September) sind Unbekannte in einen Getränkemarkt eingebrochen und haben zwei Tresore gestohlen. Zwischen 20:00 Uhr und 08:30 Uhr hebelten unbekannte Personen eine Eingangstür zu einem Getränkemarkt auf der Straße "Am Hohen Rain" auf. Die Personen entwendeten aus einem Büroraum des Marktes zwei Tresore. Die Höhe des Beuteschadens ist bislang noch unbekannt. Auf Grund des Gewichtes der Tresore gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Tatverdächtigen mit einem Fahrzeug zur Tatörtlichkeit begeben haben. Das Kriminalkommissariat 23 bittet Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder verdächtige Personen wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

