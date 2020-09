Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200913-1: Unfallflüchtiger leistet Widerstand- Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nachdem er mit seinem Kleinkraftrad gestürzt war, entfernte sich der Fahrer zu Fuß von der Unfallstelle. Der 34- jährige Mann aus Zülpich war am Samstagabend (12.09.20 18:45 Uhr) mit seinem Motorroller auf der Gennerstraße in Erftstadt aus Ahrem kommend in Richtung Lechenich unterwegs. Im Kreisverkehr Gennerstraße/ B265 verlor er die Kontrolle und stürzte mit seinem Gefährt. Dabei zog er sich leichte Blessuren zu. Nachdem ihm Hilfe angeboten worden war, reagierte er nicht; er entfernte sich mit seinem Fahrzeug nunmehr schiebend in Richtung Lechenich. Nach 100 Metern stellte er es ab und bog auf einen Feldweg ab. Hier wurde er durch ein eingesetztes Streifenteam angetroffen und überprüft. Es stellte sich heraus, dass er unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Zwecks Entnahme einer Blutprobe wurde er zur Polizeiwache mitgenommen. Beim Einsteigen in den Streifenwagen und auf der Fahrt zur Wache leistete er körperlichen Widerstand. Verletzt wurde dabei niemand. Er war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde er aufgrund seines aggressiven Verhaltens bis zur erfolgten Ausnüchterung in polizeiliches Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen der Trunkenheitsfahrt und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. (pw)

