Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200915-1: Spendensammlerin stahl Bargeld - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montag (14. September) hat eine vermeintliche Spendensammlerin einen 82-jährigen Mann bestohlen.

Der Senior kehrte gegen 10:00 Uhr vom Einkaufen in der Straße "Am Jobberath" zu seinem Auto zurück und stieg in seinen Wagen. Unmittelbar bevor er losfahren wollte, klopfte eine unbekannte Frau an sein Fenster und stellte sich als Spendensammlerin für den Verein Behindertenhilfe e.V. vor. Dabei verwies sie auf eine Spendenliste, die sie in der Hand hielt. Der 82-Jährige holte sein Portemonnaie hervor und spendete eine geringe Summe. Die Unbekannte bedankte sich überschwänglich und umarmte den Senior, bevor sie ging. Mittags stellte der 82-Jährige fest, dass die Frau alle Geldscheine aus seiner Geldbörse entwendet hatte.

Laut Zeugenbeschreibung war die unbekannte etwa 35 Jahre alt, circa 165 Zentimeter groß und hatte lange schwarze Haare. Sie trug eine Bluse und eine Einmalmaske. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zur Tat oder der tatverdächtigen Person machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden.

Die Polizei warnt vor der Masche der falschen Spendensammler und empfiehlt: Seien Sie aufmerksam und misstrauisch, wenn sie von fremden Leuten um eine Spende gebeten werden. Die Polizei warnt explizit davor, dubiosen Sammlern Geld zu übergeben. Sie werden keine Quittung erhalten und das Geld wird auch keinen gemeinnützigen Organisationen übergeben, sondern wandert direkt in die Tasche der Betrüger. Trickdiebe nutzen oft ein Klemmbrett, um damit das geöffnete Portemonnaie des Spenders zu verdecken und in die Geldbörse zu greifen. Die Betrugsmasche war am Samstag (12. September) auch Thema in der ZDF-Sendung "Vorsicht, Falle!". Die komplette Sendung inklusive eines Spendenbetrugs aus dem Rhein-Erft-Kreis finden Sie in der Mediathek des Fernsehsenders. (nh)

