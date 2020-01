Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand einer Lagerhalle in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (SL) - Am späten Montagabend (20.01.2020, 22.13 Uhr) wurde der Feuerwehr und der Polizei eine brennende Lagerhalle an der Osnabrücker Landstraße gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war innerhalb der Halle deutlicher Flammenschein zu sehen. Dichter schwarzer Rauch quoll aus einem Teil des großen Gebäudes, in welchem recyclingfähiges Material gelagert wird. Die Feuerwehr setzte neben der Berufsfeuerwehr Gütersloh die Löschzüge Avenwedde, Isselhorst, Spexard sowie ein Fahrzeug aus Friedrichsdorf ein. Der Brandherd konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand Sach- und Gebäudeschaden in noch nicht bekannter Höhe. Die Brandursache ist bislang ungeklärt, für weitere Ermittlungen wurde der Brandort beschlagnahmt. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde der Streudienst des Kreises verständigt, da die Fahrbahn der Osnabrücker Landstraße bei Temperaturen um den Gefrierpunkt aufgrund des Löschwassers zu vereisen drohte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell