Polizei Gütersloh

POL-GT: Kioskeinbruch - Drei Täter gestellt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Freitagabend (17.01., 20.40 Uhr) gelang es, drei 15-jährige Rheda-Wiedenbrücker nach einem Einbruch in einen Kiosk am Emsweg zu stellen. Den Erkenntnissen nach schoben die drei Jugendlichen den elektrischen Rollladen des Kiosks hoch und verschafften sich anschließend Zutritt in den Kiosk. Hier entwendeten sie zunächst eine Armbanduhr und verließen den Tatort.

Als die drei 15-Jährigen kurz darauf ein zweites Mal in den Kiosk einsteigen wollten, waren bereits zwei Mitarbeiter eines alarmierten Sicherheitsdienstes eingetroffen. Während zwei Täter zunächst flüchten konnten, wurde einer der drei Jugendlichen von dem Sicherheitsdienst an der Flucht hindern. Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnten im weiteren Verlauf ebenfalls die beiden flüchtigen Einbrecher ermittelt werden, so dass gegen alle drei jungen Rheda-Wiedenbrücker ein Strafverfahren eingeleitet werden konnte.

