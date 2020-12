Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: BAB 65

Fahrzeug mit abgedunkelten vorderen Seitenscheiben aus dem Verkehr gezogen

HaßlochHaßloch (ots)

Sprichwörtlich aus dem Verkehr gezogen wurde am heutigen Sonntag gegen 14 Uhr der 24-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz auf der BAB 65, auf dem Parkplatz Spielberg. Da er beim Vorbeifahren am Streifenwagen aufgrund der dunklen, vorderen Seitenscheiben kaum zu erkennen war wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht. Die vorderen Seitenscheiben waren mittels dazu nicht zugelassener Folie abgedunkelt, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges führt. Gegen Fahrer und Halterin wurde jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Sie müssen neben einem Bußgeld auch mit einem Punkt in Flensburg rechnen. Die Folie wurde durch den Fahrer noch vor Ort entfernt.

