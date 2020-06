Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Kleintransporter bringt Radler zu Fall

Leichte Verletzungen erlitt am Sonntag ein Radfahrer nach einem Unfall bei Schelklingen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Radler gegen 11.20 Uhr auf dem Radweg zwischen Schmiechen und Allmendingen unterwegs. Auf diesem Weg war auch verbotswidrig ein Kleintransporter unterwegs. Dessen Fahrer sei mit wenig Abstand an dem Radler vorbeigefahren. Dadurch sei er in den Grünstreifen gekommen und danach gestürzt, sagte der 38-Jährige später der Polizei. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den leichtverletzten Mann. Die Polizei (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach dem Fahrer des Kleintransporters. Der Sachschaden am Rennrad des Verletzten beträgt rund 1.000 Euro.

