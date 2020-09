Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Batterielager in Brand

Lingen (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Freitagabend auf dem Gelände eines Schrotthandels an der Schillerstraße ein Batterielager in Brand. Die rund 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Lingen und Holthausen konnten den Brand zügig eindämmen. Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

