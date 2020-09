Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - Traktor bei Brand zerstört

Osterwald (ots)

Am frühen Freitagabend sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Straße Am Busch alarmiert worden. Hier war vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Traktor in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Veldhausen und Georgsdorf brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. An dem Traktor entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

