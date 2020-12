Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Autobrand auf der Overbergstraße

VredenVreden (ots)

Gelöscht hat ein zufällig vorbeifahrender Autofahrer einen Brand in Vreden. Gegen 16.20 Uhr war der Zeuge auf der Overbergstraße unterwegs, als er auf die Flammen aufmerksam wurde. In Brand geraten war ein grauer VW Golf. Mit einem Feuerlöscher und einer Flasche Wasser konnte der Brand schließlich vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist von Brandstiftung auszugehen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell