Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mehrere Unfallverursacher flüchten

GronauGronau (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es in der Nacht zum Montag gekommen, drei weitere ereigneten sich am Montag im Stadtgebiet von Gronau sowie in Epe. Am Jöbkesweg beschädigte ein Unbekannter den Spiegel einer Sattelzugmaschine der Marke DAF. Zu dem Unfall kam es zwischen Sonntag, 18.00 Uhr, und Montag, 10.00 Uhr. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro.

Zwischen 07.20 und 18.40 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen Mercedes-Benz am Parkweg in Epe. Hier wird der Sachschaden auf circa 1.000 Euro geschätzt.

In einem Parkhaus am Möllenweg hinterließ ein Autofahrer einen Schaden von rund 600 Euro an einem schwarzen Opel Adam. Dieser Wagen stand auf dem vierten Parkdeck in der Zeit von 07.50 bis 14.00 Uhr.

Gegen 16.10 Uhr fuhr auf einem Tankstellengelände an der Ochtruper Straße ein Unbekannter rückwärts gegen einen weißen Mercedes-Benz der C-Klasse. Der Fahrer des Mercedes, ein 48-Jähriger Gronauer, wartete auf der Zufahrt der Tankstelle verkehrsbedingt. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des schwarzen Seat Leon mit niederländischen Kennzeichen stieg kurz aus und flüchtete schließlich doch. Die Beschreibung des Mannes lautet wie folgt: circa 25 bis 35 Jahre alt, ungefähr 200 cm groß, Rastalocken. Er trug eine Mütze. Auf dem Beifahrersitz saß eine weibliche Person.

In allen Fällen kamen die Unfallverursacher ihren Pflichten nicht nach. Sie flüchteten, ohne ihre Personalien angegeben zu haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat: Tel. (02562) 9260.

