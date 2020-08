Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Mann entblößt sich

Herzlake (ots)

Gestern kam es gegen 14:20 Uhr zu einer exhibitionistischen Handlung in Herzlake. Eine bislang unbekannte männliche Person entblößte sich auf einem Parkplatz in Höhe der "Herzlaker Tannen" und manipuliert an seinem Geschlechtsteil. Dies tat er in unmittelbarer Nähe vor einem Lkw-Fahrer, der in seinem Fahrzeug saß. Erst nach mehrfacher mündlicher Ermahnung durch den Lkw-Fahrer, zog sich der Täter in das Waldstück zurück. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Herzlake, Tel. 05962/743, zu melden.

