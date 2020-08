Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Pferd in See ertrunken

Papenburg (ots)

Gestern gegen 19:50 Uhr ist ein Pferd im Wiek-See in Papenburg ertrunken. Die Pferdebesitzerin beabsichtigte im See Fotos mit dem Tier zu machen. Das Pferd riss sich daraufhin los und warf die Reiterin ab. Die Frau konnte nicht mehr viel tun und rettete sich an Land, das Tier ertrank in dem See. Das Pferd wurde heute Morgen von der Feuerwehr aus dem See geborgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell