POL-EL: Bad Bentheim - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagmorgen, um 8:55 Uhr, kam es auf der A30 in Richtung Osnabrück, zu einer Verkehrsunfallflucht. In Höhe des Rastplatzes Waldseite-Süd bei Bad Bentheim scherte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Sattelzug (roter Auflieger mit weißem Silotank, vermutlich ausländisches Kennzeichen) zum Überholen eines weiteren Lkw aus und übersah einen auf dem Überholfahrstreifen neben ihm fahrenden Sprinter. Durch den seitlichen Zusammenstoß entstand Sachschaden am Sprinter, unter anderem wurde der Stoßfänger komplett abgerissen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort weiter in Fahrtrichtung Osnabrück. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Lingen unter 0591/87715 in Verbindung zu setzen.

