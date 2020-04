Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 23-Jährige von Exhibitionisten belästigt

Hamm-Heessen (ots)

Eine 23-Jährige wurde am Sonntag, 19. April, in den Parkanlagen am Sachsenring von einem Exhibitionisten belästigt. Gegen 12 Uhr sprach der Mann sie auf Englisch an. Er hatte die Hose heruntergelassen und onanierte. Der Gesuchte ist zirka 1,60 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt. Er hat schwarze, kurze Haare, Akne im Gesicht und insgesamt ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Hinweise bearbeitet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

