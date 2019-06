Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190603 - 662 Frankfurt-Nordend: 20.000 Euro Sachschaden nach Brand in Wohnhaus

Frankfurt (ots)

(hol) Am Dienstagnachmittag kam es in der Böttgerstraße zu einem Brand in einem Wohnhaus, der einen Schaden i. H. v. 20.000 Euro verursachte.

Ein Hausbesitzer im Frankfurter Nordend erlebte gestern eine böse Überraschung. Er hatte gegen 15:00 Uhr im Rahmen von Renovierungsarbeiten an einer Holztreppe einen Heizlüfter im Erdgeschoss aufgestellt und war dann in den 2. Stock des Hauses gegangen. Etwa eine halbe Stunde später bemerkte er dichten Rauch und Feuer im Erdgeschoss und verständigte die Feuerwehr. Der Weg durch das Treppenhaus nach draußen war aufgrund des Feuers versperrt, so dass der Bewohner mittels Drehleiter aus dem Fenster gerettet werden musste. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Die Feuerwehr brachte den Brand kurz darauf unter Kontrolle und löschte ihn.

Der abgesperrte Brandort wurde direkt im Anschluss an die Löscharbeiten durch Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand deutet alles darauf hin, dass das aufgestellte Heizluftgerät die in unmittelbarer Nähe befindliche Holztreppe in Brand setzte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell