Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190619 - 661 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme auf Baustelle

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen konnten am Mittwoch, den 19. Juni 2019, gegen 01.15 Uhr, zwei Personen auf dem Gelände einer Baustelle in der Neue Mainzer Straße wahrnehmen. Die verständigte Polizei konnte dann drei auf dem Gelände aufgestellte und durchwühlte Baucontainer feststellen. Die Täter hatten sich dabei gewaltsam über die Fenster der Container Zutritt verschafft. Hinter einem Müllcontainer konnte schließlich ein 56-jähriger Wohnsitzloser festgestellt werden. In dem Müllcontainer waren bereits verschiedene Werkzeuge wie ein Lasermessgerät, eine Säge und eine Bohrmaschine abgelegt worden. Durch einen der Zeugen konnte der 56-Jährige als eine der zuvor von ihm beobachteten Personen identifiziert werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell