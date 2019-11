Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Lemwerder auf der Kreuzung 'Dreimädelhaus'

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Lemwerder zog sich am Dienstag, 19. November 2019, 11:00 Uhr, eine 59-jährige Frau aus Berne leichte Verletzungen zu.

Die Frau befuhr mit ihrem Kleinwagen die B212 von Bookholzberg in Richtung Motzen. Die Ampelkreuzung 'Dreimädelhaus' querte sie bei Grünlicht, um weiter auf der Motzener Straße zu fahren. Ein 51-jähriger Mann aus Brake befuhr mit einem Kleintransporter die Berner Straße in Richtung Berne, missachtete das Rotlicht der Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich hinein.

Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleinwagen der 59-Jährigen, die im Anschluss über Schmerzen im Handgelenk klagte. Vor Ort wurde die Frau medizinisch versorgt, eine weitergehende Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, die noch nicht beziffert wurden.

Fragen bitte an

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell