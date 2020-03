Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

Prüm (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt von Beamten der Polizeiinspektion Prüm in der Nacht auf den 27.02.2020 stellten die Polizisten zwei beschädigte Verkehrszeichen auf der B 51 nahe Niederprüm fest, die zuvor auf einer Verkehrsinsel vor der Autobahnauffahrt zur A 60 kurz vor dem dortigen Kreisverkehr angebracht waren. Augenscheinlich wurden sie von einem Fahrzeug - vermutlich einem Lkw - umgefahren. Zum Unfallzeitpunkt herrschte Schneefall. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen und/oder zu dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter der Tel. 06551/942-0 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

