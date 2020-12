Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Wurf aus Wagen trifft Lkw

SüdlohnSüdlohn (ots)

Schrecksekunde für einen Lkw-Fahrer in der Nacht zum Dienstag in Südlohn: Als der 24-Jährige gegen 04.35 Uhr auf der B 70 aus Richtung Südlohn in Richtung Oeding fuhr, traf ein Gegenstand sein Fahrzeug. Der unbekannte Fahrer eines entgegenkommenden Autos hatte diesen aus dem Seitenfenster geworfen. Der Gegenstand schlug auf der Motorhaube auf. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer kann Angaben zu dem entgegenkommenden Fahrzeug machen? Dabei handelte es sich nach Aussage des Lkw-Fahrers aus Lohne um einen dunklen Kleinwagen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen.

