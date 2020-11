Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Polizei sucht Geschädigten eines Parkplatzremplers

MutterstadtMutterstadt (ots)

Am 23.11.2020 touchierte ein Autofahrer beim Einparken auf dem Parkplatz der Bäckerei Görtz in der Ludwigshafener Straße einen dort geparkten weißen Transporter mit roter Aufschrift. Er suchte in der Bäckerei nach dem Fahrer des Transporters, dort war jedoch niemand. Als er wieder auf den Parkplatz kam, war der Transporter weg. An seinem eigenen Wagen entstand ein kleiner Kratzer. An dem Transporter konnte er keine Beschädigungen feststellen. Die Polizei sucht nun den Fahrer bzw. Halter des Transporters. Er oder sie wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

