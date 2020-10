Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeugteile geklaut

Meinerzhagen (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 05 Uhr, stellte ein 27-jähriger Geschädigter fest, dass unbekannte versucht hatten, in seinen blauen BMW 328 i, der an der Tannenburgstraße abgestellt war, einzubrechen. Dieser Versuch schlug fehl und die Täter schraubten ein Teil des Heckstoßfängers ab und nahmen diese mit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

