Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche und Krad-Diebstahl

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht vom Sonntag zum Montag stiegen unbekannte Täter an der Nottebohmstraße in eine dortige Lagerhalle ein. Die Täter durchsuchten Schränke und Behältnisse im dortigen Büro. Der/die Täter nahmen Arbeitsbekleidung mit.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Ebenfalls in der Nacht zum Montag entwendeten unbekannte Diebe das an der Paracelsusstraße mittels Lenkradschloss gesicherte weiße Krad der Marke KTM Duke mit dem amtlichen Kennzeichen MK-LW 84. Die 48-jährige Geschädigte stellte den Diebstahl am 19.10.2020, gegen 7 Uhr fest.

Sachdienliche Hinweise zu den Kraddieben und/oder dem Verbleib der KTM nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Am letzten Wochenende schlugen unbekannte Diebe die Dreiecksfenster von zwei Mercedes Benz ein und demontierten die beiden Lenkräder der Fahrzeuge, die vor einem Autohaus Im Olpendahl abgestellt waren. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

An der Kalver Straße wurden am gestrigen frühen Abend (gegen 20:45 Uhr) drei Jugendliche von einem Zeugen beim Einbruch in die dortige Turnhalle überrascht. Bei Erkennen des Zeugen verschwanden die drei in der Dunkelheit. Sie gelangten nicht ins Gebäude.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell