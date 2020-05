Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher steigen in ein Nagelstudio und ein Autohaus ein

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Sonntag, den 03.05.2020, Zugang zu einem Kosmetikstudio an der Bahnhofstraße und einem Autohaus an der Herforder Straße - Zeugen gesucht.

Zwischen Samstagabend, 20:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 07:30 Uhr, gelang es den Einbrechern über ein Fenster in das Nagelstudio in der Nähe der Feilenstraße einzusteigen. Dort hatten sie es auf Bargeld abgesehen, das sie in einem der Schränke in einer Schublade fanden. Die Täter entkamen mit ihrer Beute unerkannt.

Zwischen Samstagabend, 18:30 Uhr, und Sonntagmittag, 14:00 Uhr, verschafften die Einbrecher sich an der Herforder Straße in der Nähe der Straße An der Pottenau Zugang zu einem Autohaus. Auch hier stiegen sie über ein Fenster ein. Im Gebäudeinneren dursuchten sie mehrere Räume Schränke und stahlen mehrere Schlüssel, einen Router und Bargeld. Sie flüchteten in unbekannte Richtung

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell