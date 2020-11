Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Brand einer Mikrowelle

WaldseeWaldsee (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Dresdner Straße gerufen. Eine Bewohnerin hatte um Hilfe gerufen, weil ihre Mikrowelle plötzlich in Flammen stand. Der Feuerwehr gelang es, den kleinen Brand schnell zu löschen und den Rauch durch Öffnen der Fenster zu beseitigen. Der Brand wurde vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

