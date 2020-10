Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.10.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Seit 40 Jahren Polizeibeamter: Polizeioberkommissar Uwe Engelhardt feiert sein 40-jähriges Dienstjubiläum

Bei einer kleinen Feierstunde in Weinsberg durfte sich Polizeioberkommissar Uwe Engelhardt zu seinem 40-jährigen Dienstjubiläum von Polizeipräsident Hans Becker und Polizeidirektor Klaus Auer beglückwünschen lassen. Allein 26 Jahre war er im Bereich des Polizeireviers Weinsberg und des jetzigen Verkehrsdiensts tätig.

Im September 1980 begann Polizeioberkommissar Uwe Engelhardt seine Laufbahn bei der Bereitschaftspolizei Baden-Württemberg in Bruchsal. Nach zwei Jahre wurde er in den Streifendienst des Polizeireviers Zuffenhausen versetzt. Im Frühjahr 1989 war der Streifendienst des Polizeireviers Lauffen am Neckar in der damaligen Polizeidirektion Heilbronn der nächste Meilenstein. Nach weiteren fünf Jahren wechselte POK Uwe Engelhardt zum Polizeirevier Weinsberg und verblieb dort bis September 2004. Bis zum heutigen Tag, auch nach erfolgreichem Abschluss des Qualifizierungslehrgangs in den gehobenen Polizeivollzugsdienst, arbeitete er im Bereich der Verkehrspolizei in Weinsberg.

Polizeipräsident Hans Becker überreichte dem Jubilar eine Urkunde und dankte ihm für seinen Dienst für die Polizei in den letzten vier Jahrzehnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 18

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell