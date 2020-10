Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.10.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81/ Tunnel Hölzern: Geschwindigkeitsmessung

Mehr als 100 Fahrzeuge waren am Freitagvormittag zu schnell auf der Autobahn 81 unterwegs. Im Zeitraum von 9 Uhr bis 13 Uhr wurde die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer, die in Richtung des Weinsbergerkreuz unterwegs waren überprüft. Die Geschwindigkeitskontrollen erfolgten im Bereich des Autobahntunnels "Hölzern". Innerhalb der drei Stunden sind knapp 2.200 Fahrzeuge gemessen worden. Von diese waren 111 mit zu viel auf dem Tacho unterwegs. An dieser Stelle der Autobahn dürfen Pkw 100 km/h und Lkw 60 km/h fahren. Die höchste bei der Kontrolle gemessene Geschwindigkeit war 152 km/h.

