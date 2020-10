Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.10.2020

Heilbronn (ots)

Eppingen-Adelshofen: Gebäudekomplex in Flammen

Am frühen Freitagmorgen gegen 5.17 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei darüber informiert, dass es in Eppingen-Adelshofen, Dammhof, brennen würde. Der dortige Gebäudekomplex stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Alle 28 Bewohner der Häuser konnten durch Rettungskräfte in Sicherheit gebracht werden. Es wurde hierbei niemand verletzt. Das Feuer hatte bereits auf alle drei Gebäudeteile übergegriffen. Die Bewohner wurden zum Feuerwehrgerätehaus nach Eppingen verbracht und dort betreut. Mit 100 Einsatzkräften der Wehren aus Eppingen, Lauffen, Heilbronn/Neckarsulm, gelang es der Feuerwehr, den Brand schnell zu löschen. Der Rettungsdienst war mit 16 Kräften im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Zur Klärung der Brandursache sind Ermittler der Kriminalpolizei Heilbronn im Einsatz. Bislang liegen hierzu noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

